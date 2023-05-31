Жуков Матвей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1915
Мать ребёнка: Жукова Ксения Алексеевна
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Кубанский казак. Воевал в ВОВ. Было 3 ордена славы: 1-й, 2-й, 3-й степени. Медаль за отвагу. Был ранен в руку и пуля в легких (2 мм от сердца)
Смерть
Неизвестно
Служил в царских войсках. Во время революции отступил с белыми, более никакой информации