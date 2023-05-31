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Жуков Матвей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1915

Сын: Жуков Георгий Матвеевич

Мать ребёнка: Жукова Ксения Алексеевна

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Кубанский казак. Воевал в ВОВ. Было 3 ордена славы: 1-й, 2-й, 3-й степени. Медаль за отвагу. Был ранен в руку и пуля в легких (2 мм от сердца)
Смерть
Неизвестно
Служил в царских войсках. Во время революции отступил с белыми, более никакой информации

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