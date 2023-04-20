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Фоменкова Яна Викторовна
Фоменкова Яна Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.02.1993
Пол
Женский
Отец
Фоменков Виктор Николаевич
1966 г.р.
Мать
Фоменкова Татьяна Владимировна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1993
Отец:
Фоменков Виктор Николаевич
Мать:
Фоменкова Татьяна Владимировна
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