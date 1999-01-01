Довбыш Виталий Григорьевич
Место рожденияНикополь, Украина
Дата рождения1935
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Никополь, Украина
Смерть
1999