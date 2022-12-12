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Ирина Ивановна

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Место рождения

Мархачево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1740 г.р.

Мать

Вычислено 1743 г.р.

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770

Отец: Иван Петрович

Мать: Анна Тихоновна

Мархачево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
28.04.1790

Муж: Федор Иванович

Ивановское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.05.1797 ст.

Сын: Николай Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Селиваново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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