Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770
Отец: Иван Петрович
Мать: Анна Тихоновна
Бракосочетание
28.04.1790
Муж: Федор Иванович
Ивановское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.05.1797 ст.
Сын: Николай Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Селиваново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно