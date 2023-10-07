Немцева (Кузьмина Вдова) Анна Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немцева (Кузьмина Вдова) Анна Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1908 ст.

Муж: Немцев Терентий Федоров

Терентий первым браком, Анна вторым браком, вдова из д. Кузьмина Шипицинской волости. Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Поручители из д. Арынцазской: по жениху: Кучумов Трифон Никитин и Пермя... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1909 ст.

Дочь: (Немцева) Антонина Терентиева

Отец ребёнка: Немцев Терентий Федоров

Арынцаская, Барабинский округ, Сибирский край
Восприемник
09.10.1909 ст.
Арынцаская, Барабинский округ, Сибирский край
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь Восприемник у Попова Якова, его родители Поповы Федор Семенов и Мария Захарова
Рождение ребёнка
До ?.05.1911 ст.

Сын: Немцев Максим Терентиев

Отец ребёнка: Немцев Терентий Федоров

Смерть
Неизвестно

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