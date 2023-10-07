Немцева (Кузьмина Вдова) Анна Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1908 ст.
Терентий первым браком, Анна вторым браком, вдова из д. Кузьмина Шипицинской волости. Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Поручители из д. Арынцазской: по жениху: Кучумов Трифон Никитин и Пермя... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1909 ст.
Дочь: (Немцева) Антонина Терентиева
Отец ребёнка: Немцев Терентий Федоров
Восприемник
09.10.1909 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь Восприемник у Попова Якова, его родители Поповы Федор Семенов и Мария Захарова
Рождение ребёнка
До ?.05.1911 ст.
Отец ребёнка: Немцев Терентий Федоров
Смерть
Неизвестно