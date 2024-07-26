Мария Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

До 1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Леонов

Рождение ребёнка
1754

Сын: Илья Степанов

Отец ребёнка: Степан Леонов

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Тит Степанов

Отец ребёнка: Степан Леонов

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Фекла Степанова

Отец ребёнка: Степан Леонов

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Максим Степанов

Отец ребёнка: Степан Леонов

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1784
Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область

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