Мария Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиДо 1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Леонов
Рождение ребёнка
1754
Сын: Илья Степанов
Отец ребёнка: Степан Леонов
Рождение ребёнка
1757
Сын: Тит Степанов
Отец ребёнка: Степан Леонов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Фекла Степанова
Отец ребёнка: Степан Леонов
Рождение ребёнка
1781
Сын: Максим Степанов
Отец ребёнка: Степан Леонов
Смерть
До 1784