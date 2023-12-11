Кондратенков Павел Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратенков Павел Егорович

Кондратенков Павел Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895 ст.

Дата смерти

?.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1922

Дочь: Мартынова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Кондратенкова Вера Григорьевна

Овсорок, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Кондратенков Николай Павлович

Мать ребёнка: Кондратенкова Вера Григорьевна

Смерть
?.05.1938
Храпеево, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close