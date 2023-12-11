Кондратенков Павел Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895 ст.
Дата смерти?.05.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.12.1922
Дочь: Мартынова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Кондратенкова Вера Григорьевна
Овсорок, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кондратенков Николай Павлович
Мать ребёнка: Кондратенкова Вера Григорьевна
Смерть
?.05.1938
Храпеево, Жуковский муниципальный район, Калужская область