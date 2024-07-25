Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Григорьевна

Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1885 г.р.
1886 г.р.
1887 г.р.
1887 г.р.
1889 г.р.
1893 г.р.

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НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович

Рождение ребёнка
25.09.1886

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович

Рождение ребёнка
05.07.1887

Сын: Плодистый Никита Максимович

Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович

Рождение ребёнка
27.09.1887

Сын: Калистрат

Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович

Рождение ребёнка
16.01.1889

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович

Рождение ребёнка
06.11.1893

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович

Рождение ребёнка
05.07.1895

Дочь: Ефимия

Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович

Рождение ребёнка
27.09.1897

Сын: Харитон

Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович

Рождение ребёнка
27.07.1898

Сын: Николай

Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович

Рождение ребёнка
24.09.1900

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович

Рождение ребёнка
24.09.1900

Сын: Плодистый Иоанн Максимович

Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович

Рождение ребёнка
16.02.1904

Сын: Плодистый Федор Максимович

Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович

Смерть
Неизвестно

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