Мария Григорьевна
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович
Сын: Плодистый Никита Максимович
Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович
Сын: Калистрат
Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович
Дочь: Ефимия
Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович
Сын: Харитон
Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович
Сын: Николай
Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович
Сын: Плодистый Иоанн Максимович
Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович
Сын: Плодистый Федор Максимович
Отец ребёнка: Плодистый Максим Михайлович