Шарафутдинов Гарафутдин Низамутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинов Гарафутдин Низамутдинович

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Место рождения

Байряка, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.02.1929

Дата смерти

09.01.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
27.02.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Байряка, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1951
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1965
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1965
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
09.01.2012
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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