Шарафутдинов Гарафутдин Низамутдинович
Место рождения
Дата рождения27.02.1929
Дата смерти09.01.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1951
Место жительства
С 1965
Место жительства
По 1965
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
09.01.2012