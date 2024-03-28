Позин Константин Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позин Константин Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татарникова - Позина Александра Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Позин Сергей Константинович

Мать ребёнка: Позина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Позин Владимир Константинович

Мать ребёнка: Позина Елена

Рождение ребёнка
13.06.1949

Дочь: Ольхина - Позина Галина Константиновна

Мать ребёнка: Позина Елена

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