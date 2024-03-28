Позин Константин Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татарникова - Позина Александра Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Позин Сергей Константинович
Мать ребёнка: Позина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Позин Владимир Константинович
Мать ребёнка: Позина Елена
Рождение ребёнка
13.06.1949
Дочь: Ольхина - Позина Галина Константиновна
Мать ребёнка: Позина Елена