Мартиненко Григорий Мойсеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти01.12.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Место жительства
20.04.1835 ст.
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 256
Место жительства
10.10.1850 ст.
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 638
Смерть
01.12.1891 ст.
От простуды, 60 лет Ф. И-331, Оп. 9, Д. 58, лл. 126
Похороны
02.12.1891 ст.
На приходском кладбище Ф. И-331, Оп. 9, Д. 58, лл. 126