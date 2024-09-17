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(Лаврова) Анна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1872

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1843 г.р.

Мать

Вычислено 1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872

Отец: Лавров Афанасий Лаврович

Мать: Лаврова Ульяна Федоровна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 261
Место жительства
Неизвестно
Поляна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1885

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