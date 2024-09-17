(Лаврова) Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1872
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872
Отец: Лавров Афанасий Лаврович
Мать: Лаврова Ульяна Федоровна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 261
Место жительства
Неизвестно
Поляна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1885