Казакова Александра Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Александра Григорьев
Отец ребёнка: Казаков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Казаков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Николай Григорьев
Отец ребёнка: Казаков Григорий
Смерть
Неизвестно