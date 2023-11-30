Казакова Александра Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова Александра Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Александра Григорьев

Отец ребёнка: Казаков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Казаков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Николай Григорьев

Отец ребёнка: Казаков Григорий

Смерть
Неизвестно

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