Шляпина (Цаплинова) Елена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
20.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шляпин Полит (Ипполит) Васильевич
Рождение ребёнка
21.04.1961
Сын: Шляпин Владимир Ипполитович
Отец ребёнка: Шляпин Полит (Ипполит) Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область