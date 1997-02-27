Шляпина (Цаплинова) Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляпина (Цаплинова) Елена Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Цаплинов Яков Фёдорович

Мать: Цаплинова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шляпин Полит (Ипполит) Васильевич

Рождение ребёнка
21.04.1961

Сын: Шляпин Владимир Ипполитович

Отец ребёнка: Шляпин Полит (Ипполит) Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шляпин Полит (Ипполит) Васильевич

Смерть
1988
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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