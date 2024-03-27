Кузнецов Еремей
Место рожденияУлан-Уде, Россия
Дата рождения1898
Дата смерти08.12.1941
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Кузнецов Исай Иосифович
Мать: Кузнецова Лэя Самуиловна
Улан-Уде, Россия
Рождение ребёнка
17.07.1913
Сын: Кузнецов Эфраим Еремеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Сара Григорьевна
Верхнеудинск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Моисей Еремеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Сара Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1941
Балашов
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище, г.Новосибирск