Кузнецов Еремей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Еремей

Место рождения

Улан-Уде, Россия

Дата рождения

1898

Дата смерти

08.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Кузнецов Исай Иосифович

Мать: Кузнецова Лэя Самуиловна

Улан-Уде, Россия
Рождение ребёнка
17.07.1913

Сын: Кузнецов Эфраим Еремеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Сара Григорьевна

Верхнеудинск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Моисей Еремеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Сара Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Сара Григорьевна

Смерть
08.12.1941
Балашов
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище, г.Новосибирск
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