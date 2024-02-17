Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филлип Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Мавра Филлиповна

Отец ребёнка: Филлип Васильевич

Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Гавриил Филлипович

Отец ребёнка: Филлип Васильевич

Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Ольга Филлиповна

Отец ребёнка: Филлип Васильевич

Смерть
Неизвестно

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