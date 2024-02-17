Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филлип Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Мавра Филлиповна
Отец ребёнка: Филлип Васильевич
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Гавриил Филлипович
Отец ребёнка: Филлип Васильевич
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Ольга Филлиповна
Отец ребёнка: Филлип Васильевич
Смерть
Неизвестно