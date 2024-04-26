Афакидзе (Герасимова) Вера Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Афакидзе (Герасимова) Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афакидзе Георгий Абрамович

Отец ребёнка: Афакидзе Абрам Варламович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афакидзе Ирина Абрамовна

Отец ребёнка: Афакидзе Абрам Варламович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афакидзе Марина Абрамовна

Отец ребёнка: Афакидзе Абрам Варламович

Рождение ребёнка
13.10.1984

Дочь: Хамицкая (Афакидзе) Лика Абрамовна

Отец ребёнка: Афакидзе Абрам Варламович

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