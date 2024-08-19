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Farenhorst Jānis

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Место рождения

Raņķu pag., Latvija

Дата рождения

29.04.1888

Дата смерти

?.05.1972

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1904 г.р.
1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1888

Отец: Farenhorst Ansis

Мать: Farenhorsts Edde

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Fārenhorsts (Brūvere) Berta Aleksandra

Рождение ребёнка
05.06.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Fārenhorsts (Brūvere) Berta Aleksandra

Бракосочетание
16.04.1939

Жена: Farenhorst (Jankowski) Maria

Рождение ребёнка
17.03.1941

Дочь: Vēzis (Farenhorst) Anna

Мать ребёнка: Farenhorst (Jankowski) Maria

Смерть
?.05.1972

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