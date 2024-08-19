Farenhorst Jānis
Место рожденияRaņķu pag., Latvija
Дата рождения29.04.1888
Дата смерти?.05.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1888
Отец: Farenhorst Ansis
Мать: Farenhorsts Edde
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Fārenhorsts (Brūvere) Berta Aleksandra
Бракосочетание
16.04.1939
Рождение ребёнка
17.03.1941
Дочь: Vēzis (Farenhorst) Anna
Мать ребёнка: Farenhorst (Jankowski) Maria
Смерть
?.05.1972