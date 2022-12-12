Худякова Агафья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти16.07.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Худяков Федор Ермолаев
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Худяков Федор Ермолаев
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Ксения Фёдорова
Отец ребёнка: Худяков Федор Ермолаев
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Худяков Федор Ермолаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.1892 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: задохнулась во время парения в печи, за отсутствием бани
Похороны
21.07.1892 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан