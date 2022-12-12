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Худякова Агафья Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

16.07.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Худяков Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Худяков Федор Ермолаев

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Худяков Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Худяков Федор Ермолаев

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Ксения Фёдорова

Отец ребёнка: Худяков Федор Ермолаев

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Худяков Матвей Фёдорович

Отец ребёнка: Худяков Федор Ермолаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Федор Ермолаев

Смерть
16.07.1892 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: задохнулась во время парения в печи, за отсутствием бани
Похороны
21.07.1892 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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