Машкомаев Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машкомаев Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Машкомаев Иван

Мать: Людмила

Рождение ребёнка
18.03.1982

Сын: Машкомаев Александр

Мать ребёнка: Машкомаева Тамара

рп. Нижний Баскунчак, Ахтубинский район, Астраханская область, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машкомаева Тамара

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь | Последствия сахарного диабета
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