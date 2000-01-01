Машкомаев Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Машкомаев Иван
Мать: Людмила
Рождение ребёнка
18.03.1982
Сын: Машкомаев Александр
Мать ребёнка: Машкомаева Тамара
рп. Нижний Баскунчак, Ахтубинский район, Астраханская область, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Машкомаева Тамара
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь | Последствия сахарного диабета