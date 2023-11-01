Вавилова Макрида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова Макрида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желонкина (Вавилова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Вавилов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вавилов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Вавилов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишкова (Вавилова) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Вавилов Иван

Смерть
Неизвестно

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