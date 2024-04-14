Борисова Наталья Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Борисова Татьяна Симеоновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1854
Сын: Борисов Василий Симеонович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1867
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно