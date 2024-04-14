Борисова Наталья Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Наталья Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Борисова Татьяна Симеоновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1854

Сын: Борисов Василий Симеонович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1857

Сын: Борисов Павел Симеонович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1867

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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