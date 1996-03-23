Гусева Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусева Софья Ивановна

Гусева Софья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1908

Дата смерти

23.03.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
04.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Константин Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Константин Григорьевич

Смерть
23.03.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close