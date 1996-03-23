Гусева Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1908
Дата смерти23.03.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Константин Григорьевич
Рождение ребёнка
04.01.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Константин Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область