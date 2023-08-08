Кузук (Козусмаил) Стоян Тониов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Козусмаил Тони
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кузук Велю Стоянов
Мать ребёнка: Кузук Дена
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Кузук Мара Стоянова
Мать ребёнка: Кузук Дена
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кузук Танас Стоянов
Мать ребёнка: Кузук Дена
Смерть
Неизвестно