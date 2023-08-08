Кузук (Козусмаил) Стоян Тониов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузук (Козусмаил) Стоян Тониов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Козусмаил Тони

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Кузук Велю Стоянов

Мать ребёнка: Кузук Дена

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Кузук Мара Стоянова

Мать ребёнка: Кузук Дена

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кузук Танас Стоянов

Мать ребёнка: Кузук Дена

Смерть
Неизвестно
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