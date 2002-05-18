Лахменкова (Алпеева) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1925
Дата смерти18.05.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1966
Сын: Лахменков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Лахменков Александр Михайлович
Клюквенное, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
18.05.2002