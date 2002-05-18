Лахменкова (Алпеева) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лахменкова (Алпеева) Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1925

Дата смерти

18.05.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лахменков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
26.04.1966

Сын: Лахменков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Лахменков Александр Михайлович

Клюквенное, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
18.05.2002

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