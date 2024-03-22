Тяжелова (Вьюненкова) Евдокия Андреева
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Вьюненков Андрей
Бракосочетание
04.11.1856 ст.
Алисаново, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Тяжелов Иван Степанов
Андреевка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно