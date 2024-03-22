Тяжелова (Вьюненкова) Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяжелова (Вьюненкова) Евдокия Андреева

Место рождения

Марьевка, Кекинская волость, Васильский уезд

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Вьюненков Андрей

Мать: не указана

Марьевка, Кекинская волость, Васильский уезд
Бракосочетание
04.11.1856 ст.

Муж: Тяжелов Иван Степанов

Алисаново, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Тяжелов Степан Иванович

Отец ребёнка: Тяжелов Иван Степанов

Андреевка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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