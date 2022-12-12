Тиняева (Новикова) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиняева (Новикова) Мария Игнатьевна

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Место рождения

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.01.1898 ст.

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1898 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
19.04.1923

Муж: Тиняев Семён Кузьмич

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.05.1924

Сын: Тиняев Кузьма Семёнович

Отец ребёнка: Тиняев Семён Кузьмич

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.08.1926

Дочь: Калинина Раиса Семёновна

Отец ребёнка: Тиняев Семён Кузьмич

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.11.1928

Сын: Тиняев Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Тиняев Семён Кузьмич

Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1930
Субботино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
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