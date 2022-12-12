Тиняева (Новикова) Мария Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения19.01.1898 ст.
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1898 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.04.1923
Муж: Тиняев Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
20.05.1924
Отец ребёнка: Тиняев Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
05.08.1926
Дочь: Калинина Раиса Семёновна
Отец ребёнка: Тиняев Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
16.11.1928
Отец ребёнка: Тиняев Семён Кузьмич
Смерть
1930