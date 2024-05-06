Кудрова Мария Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1979
Дата смерти02.10.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.04.1911
Рождение ребёнка
18.05.1912 ст.
Дочь: Кудрова Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Кудров Николай Кондратьевич
Рождение ребёнка
27.03.1914
Отец ребёнка: Кудров Николай Кондратьевич
Смерть
02.10.1915
Рождение ребёнка
02.10.1915 ст.
Отец ребёнка: Кудров Николай Кондратьевич
Рождение
16.10.1979
Отец: не указан
Мать: не указана