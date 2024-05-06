Кудрова Мария Емельяновна 16.10.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кудрова Мария Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1979

Дата смерти

02.10.1915

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.04.1911

Муж: Кудров Николай Кондратьевич

Рысковщина, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.05.1912 ст.

Дочь: Кудрова Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Кудров Николай Кондратьевич

Рысковщина, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.03.1914

Сын: Кудров Семен Николаевич

Отец ребёнка: Кудров Николай Кондратьевич

Рысковщина, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Смерть
02.10.1915
Рождение ребёнка
02.10.1915 ст.

Сын: Кудров Петр Николаевич

Отец ребёнка: Кудров Николай Кондратьевич

Рысковщина, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение
16.10.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

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