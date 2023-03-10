Ханин Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханин Антон Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1986

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1962 г.р.

Жена

1991 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1986

Отец: Ханин Иван Григорьевич

Мать: Ханина Людмила Васильевна

Бракосочетание
04.03.2016

Жена: Ханина Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
14.07.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ханина Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
05.12.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ханина Ксения Алексеевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
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