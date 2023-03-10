Ханин Антон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1986
Отец: Ханин Иван Григорьевич
Бракосочетание
04.03.2016
Жена: Ханина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
14.07.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ханина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
05.12.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ханина Ксения Алексеевна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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