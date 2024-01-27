Макарова (Бабышева) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Бабышева) Анна Петровна

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Место рождения

село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия

Дата рождения

28.02.1927

Дата смерти

22.11.1969

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1927

Отец: Бабышев Петр Алексеевич

Мать: Бабышева Ксения Тимофеевна

село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
27.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Владимир Иванович

село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
17.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Владимир Иванович

Смерть
22.11.1969
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Похороны
Неизвестно
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
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