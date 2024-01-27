Макарова (Бабышева) Анна Петровна
Место рождениясело Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Дата рождения28.02.1927
Дата смерти22.11.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1927
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
27.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Владимир Иванович
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
17.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.1969
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Похороны
Неизвестно
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия