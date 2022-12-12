Рогович Федосья Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Рогович Савостьян Никитов
Отец ребёнка: Рогович Никита Осипов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Наталья Никитова
Отец ребёнка: Рогович Никита Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно