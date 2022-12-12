Рогович Федосья Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогович Федосья Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Рогович Савостьян Никитов

Отец ребёнка: Рогович Никита Осипов

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Наталья Никитова

Отец ребёнка: Рогович Никита Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогович Никита Осипов

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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