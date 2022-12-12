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Одиноков Иван Егоров

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

16.01.1865

Дата смерти

До 1892

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1865

Отец: Одиноков Егор Михайлов

Мать: Одинокова Марфа Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.10.1884

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1886

Сын: Одиноков Федор Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.06.1888

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.10.1890

Сын: Одиноков Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Алексеева

Смерть
До 1892
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