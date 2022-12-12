Одиноков Иван Егоров
Место рождения
Дата рождения16.01.1865
Дата смертиДо 1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1865
Отец: Одиноков Егор Михайлов
Мать: Одинокова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
06.10.1884
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
14.02.1886
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
25.06.1888
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
28.10.1890
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Алексеева
Смерть
До 1892