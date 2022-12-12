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Чуйков Протас Ефимович

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Место рождения

Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1788 ст.

Дата смерти

1847 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.

Отец: Чуйков Ефим Игнатьевич

Мать: Чуйкова Матрена Ивановна

Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Чуйков Антон Протасович

Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Лазаревна

Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Чуйков Емельян Протасович

Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Лазаревна

Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
1847 ст.
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
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