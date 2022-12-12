Чуйков Протас Ефимович
Место рождения
Дата рождения1788 ст.
Дата смерти1847 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.
Отец: Чуйков Ефим Игнатьевич
Мать: Чуйкова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1810 ст.
Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Лазаревна
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Чуйков Емельян Протасович
Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Лазаревна
Смерть
1847 ст.
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область