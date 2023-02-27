(Бортникова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бортникова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Бортников Аким

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Никита

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Рагозин Козьма

Отец ребёнка: Рагозин Никита

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Рагозина) Ирина

Отец ребёнка: Рагозин Никита

Смерть
Неизвестно

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