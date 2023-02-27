(Бортникова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Бортников Аким
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин Никита
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1776
Сын: Рагозин Козьма
Отец ребёнка: Рагозин Никита
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Рагозина) Ирина
Отец ребёнка: Рагозин Никита
Смерть
Неизвестно