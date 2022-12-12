Попова (Михайлова) Евдокия Асинкритова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1881
Рождение ребёнка
24.11.1883 ст.
Отец ребёнка: Попов Павел Владимирович
Рождение ребёнка
22.07.1886 ст.
Отец ребёнка: Попов Павел Владимирович
Рождение ребёнка
05.11.1889 ст.
Сын: Попов Иннокентий Павлович
Отец ребёнка: Попов Павел Владимирович
Смерть
Неизвестно