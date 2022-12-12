Попова (Михайлова) Евдокия Асинкритова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Михайлова) Евдокия Асинкритова

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Место рождения

Кокошкино, Фетиньинская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 или 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кокошкино, Фетиньинская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
11.11.1881

Муж: Попов Павел Владимирович

Рождение ребёнка
24.11.1883 ст.

Сын: Попов Николай Павлович

Отец ребёнка: Попов Павел Владимирович

Патрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.07.1886 ст.

Сын: Попов Александр Павлович

Отец ребёнка: Попов Павел Владимирович

Патрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.11.1889 ст.

Сын: Попов Иннокентий Павлович

Отец ребёнка: Попов Павел Владимирович

Патрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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