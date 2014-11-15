Соловьева (Романова) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1910
Дата смерти02.06.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1929
Дочь: Керова Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Соловьев Сергей Семенович
с. Н-Покровка Кузоватовского района Ульяновской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.1955
ст. Красный Гуляй Ульяновской области