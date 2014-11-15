Соловьева (Романова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Романова) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1910

Дата смерти

02.06.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1929

Дочь: Керова Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Соловьев Сергей Семенович

с. Н-Покровка Кузоватовского района Ульяновской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Сергей Семенович

Смерть
02.06.1955
ст. Красный Гуляй Ульяновской области
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