Дъяконов Юрий Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДъяконов Юрий Вячеславович

Дъяконов Юрий Вячеславович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение

Отец: Дъяконов Вячеслав Юрьевич

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close