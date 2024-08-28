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Бухнер Адольф Иоганнесович

Место рождения

АССР Немцев Поволжья, Зельманский р-н (кантон), с. Деллер

Дата рождения

20.03.1898

Дата смерти

09.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1898

Отец: Бухнер Иоганнес

Мать: Бухнер (Фур) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухнер (Ней(Най)) Аделаида (Адельгейдт Густофовна) (Адельгейдт Густофовна)

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Рождение ребёнка
23.05.1927

Дочь: Люлько (Бухнер) Ираида Адольфовна

Мать ребёнка: Бухнер (Ней(Най)) Аделаида (Адельгейдт Густофовна) (Адельгейдт Густофовна)

Рождение ребёнка
30.03.1929

Сын: Бухнер Арно Адольфоич

Мать ребёнка: Бухнер (Ней(Най)) Аделаида (Адельгейдт Густофовна) (Адельгейдт Густофовна)

Рождение ребёнка
16.04.1932

Сын: Бухнер Виталий

Мать ребёнка: Бухнер (Ней(Най)) Аделаида (Адельгейдт Густофовна) (Адельгейдт Густофовна)

Рождение ребёнка
12.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухнер (Ней(Най)) Аделаида (Адельгейдт Густофовна) (Адельгейдт Густофовна)

Смерть
09.05.1982

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