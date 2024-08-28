Бухнер Адольф Иоганнесович
Место рожденияАССР Немцев Поволжья, Зельманский р-н (кантон), с. Деллер
Дата рождения20.03.1898
Дата смерти09.05.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1898
Отец: Бухнер Иоганнес
Мать: Бухнер (Фур) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Рождение ребёнка
23.05.1927
Дочь: Люлько (Бухнер) Ираида Адольфовна
Мать ребёнка: Бухнер (Ней(Най)) Аделаида (Адельгейдт Густофовна) (Адельгейдт Густофовна)
Рождение ребёнка
30.03.1929
Рождение ребёнка
16.04.1932
Сын: Бухнер Виталий
Мать ребёнка: Бухнер (Ней(Най)) Аделаида (Адельгейдт Густофовна) (Адельгейдт Густофовна)
Рождение ребёнка
12.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухнер (Ней(Най)) Аделаида (Адельгейдт Густофовна) (Адельгейдт Густофовна)
Смерть
09.05.1982