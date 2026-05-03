Госпарянц (Тарасова) Александра Самсоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Госпарянц (Тарасова) Александра Самсоновна

Автор

женский, родилась Неизвестно

Отец
Тарасов Самсон Степанович27.06.1872 г.р.
Мать
Тарасова (Кожаринова) Татьяна МитрофановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Госпарянц Александр Израилович1904 г.р.
Записей по запросу не найдено.

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