Воропаева Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воропаева Марфа

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Место рождения

Ставрополье

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

О
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ставрополье
Рождение ребёнка
07.04.1929

Сын: Воропаев Георгий Александрович

Отец ребёнка: Воропаев Александр Павлович

Ставрополье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ус Надежда Александровна

Отец ребёнка: Воропаев Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красноженюк Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Воропаев Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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