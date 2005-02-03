Воропаева Марфа
Место рожденияСтаврополье
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ставрополье
Рождение ребёнка
07.04.1929
Сын: Воропаев Георгий Александрович
Отец ребёнка: Воропаев Александр Павлович
Ставрополье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ус Надежда Александровна
Отец ребёнка: Воропаев Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красноженюк Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Воропаев Александр Павлович
Смерть
Неизвестно