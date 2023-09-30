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Таранов Федор Михайлович

Место рождения

Мартыновская волость

Дата рождения

24.12.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1892

Отец: Таранов Михаил Кузьмич

Мать: Анастасия Иннокентьевна

https://ya.ru/archive/catalog/2e5c4a2d-eb52-4d36-9c30-a9493835c12a/163?
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таранова Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таранова Кристина Федоровна

Мать ребёнка: Таранова Арина

Гражданство
Неизвестно
Полугрузин
Рождение ребёнка
01.04.1917

Дочь: Таранова Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Таранова Арина

Смерть
Неизвестно

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