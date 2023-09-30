Таранов Федор Михайлович
Место рожденияМартыновская волость
Дата рождения24.12.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1892
Отец: Таранов Михаил Кузьмич
Мать: Анастасия Иннокентьевна
https://ya.ru/archive/catalog/2e5c4a2d-eb52-4d36-9c30-a9493835c12a/163?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таранова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таранова Кристина Федоровна
Мать ребёнка: Таранова Арина
Гражданство
Неизвестно
Полугрузин
Рождение ребёнка
01.04.1917
Дочь: Таранова Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Таранова Арина
Смерть
Неизвестно