Карелый Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карелый Захар?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карелая) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карелая) Аксения Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карелая) Кристина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карелая) Агрипина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карелый Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карелая) Марья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Карелый Андрей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно