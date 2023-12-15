Карелый Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелый Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карелый Захар?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карелая) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карелая) Аксения Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карелая) Кристина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карелая) Агрипина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карелый Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карелая) Марья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Карелый Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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