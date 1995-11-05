Тимофеечева (Гаврилина) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1895
Дата смерти05.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская губерния, Веневский уезд, с. Семьянь
Рождение ребёнка
22.07.1931
Сын: Тимофеечев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Тимофеечев Николай Яковлевич
Смерть
05.11.1995
г. Венев, Тульская область