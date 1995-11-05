Тимофеечева (Гаврилина) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеечева (Гаврилина) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1895

Дата смерти

05.11.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская губерния, Веневский уезд, с. Семьянь
Рождение ребёнка
22.07.1931

Сын: Тимофеечев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Тимофеечев Николай Яковлевич

Смерть
05.11.1995
г. Венев, Тульская область

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