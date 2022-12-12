Аксенова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
1930
Сын: Аксенов Дмитрий Арсетьевич
Отец ребёнка: Аксенов Арсентий Егорович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Аксенов Анатолий Арсентьевич
Отец ребёнка: Аксенов Арсентий Егорович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Аксенов Алексей Арсентьевич
Отец ребёнка: Аксенов Арсентий Егорович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Аксенова Алевтина Арсентьевна
Отец ребёнка: Аксенов Арсентий Егорович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Аксенов Арсентий Егорович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Чазова Нина Арсентьевна
Отец ребёнка: Аксенов Арсентий Егорович
Смерть
2005
Италмас, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика