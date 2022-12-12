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Аксенова Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1929

Муж: Аксенов Арсентий Егорович

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1930

Сын: Аксенов Дмитрий Арсетьевич

Отец ребёнка: Аксенов Арсентий Егорович

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1934

Сын: Аксенов Анатолий Арсентьевич

Отец ребёнка: Аксенов Арсентий Егорович

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1935

Сын: Аксенов Алексей Арсентьевич

Отец ребёнка: Аксенов Арсентий Егорович

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Аксенова Алевтина Арсентьевна

Отец ребёнка: Аксенов Арсентий Егорович

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1940

Сын: Аксенов Юрий Арсентьевич

Отец ребёнка: Аксенов Арсентий Егорович

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Чазова Нина Арсентьевна

Отец ребёнка: Аксенов Арсентий Егорович

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
2005
Италмас, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
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