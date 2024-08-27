Кладько Ефросинья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кладько Максим Якимович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Ковалёва (Кладько) Феодосия Максимовна
Отец ребёнка: Кладько Максим Якимович
Погарщина, Полтавська область
Смерть
Неизвестно