Слинченкова Гликерия Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1880
Отец: Иван Ефимович
Мать: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
05.10.1903
Дочь: Куцабенкова Варвара Игнатьевна
Отец ребёнка: Слинченков Игнат Елеазарович
Пантюховка, Юровская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
1913
Сын: Слинченков Влас Игнатьевич
Отец ребёнка: Слинченков Игнат Елеазарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Слинченков Игнат Елеазарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Слинченков Игнат Елеазарович
Смерть
Неизвестно