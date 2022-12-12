Слинченкова Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слинченкова Гликерия Ивановна

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Место рождения

Копыловка, Юровская волость, Краснинский уезд

Дата рождения

08.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1880

Отец: Иван Ефимович

Мать: Анастасия Михайловна

Копыловка, Юровская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1903

Дочь: Куцабенкова Варвара Игнатьевна

Отец ребёнка: Слинченков Игнат Елеазарович

Пантюховка, Юровская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Слинченков Влас Игнатьевич

Отец ребёнка: Слинченков Игнат Елеазарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Слинченков Игнат Елеазарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Слинченков Игнат Елеазарович

Смерть
Неизвестно
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