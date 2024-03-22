Ярош Павел Петров
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Ярош Пётр Петров
Рождение ребёнка
1871
Сын: Ярош Семён Павлович
Мать ребёнка: Ярош Устинья Кирилловна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Матрёна Павловна
Мать ребёнка: Ярош Устинья Кирилловна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ярош Илья Павлович
Мать ребёнка: Ярош Устинья Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярош Устинья Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярош Устинья Кирилловна
Смерть
Неизвестно