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Ярош Павел Петров

Место рождения

Грайворон, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ярош Пётр Петров

Мать: Ярош Епистимия Григорьевна

Грайворон, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Ярош Семён Павлович

Мать ребёнка: Ярош Устинья Кирилловна

Безымено, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Матрёна Павловна

Мать ребёнка: Ярош Устинья Кирилловна

Безымено, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ярош Илья Павлович

Мать ребёнка: Ярош Устинья Кирилловна

Безымено, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярош Устинья Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярош Устинья Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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