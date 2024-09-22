Ермолаев Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Валерий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолаева (Луговская) Ирина Михайловна

Львов, Львівська область
Смерть
Неизвестно

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