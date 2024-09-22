Ермолаев Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермолаева (Луговская) Ирина Михайловна
Львов, Львівська область
Смерть
Неизвестно