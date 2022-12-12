Капченко Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капченко Варвара Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Капченко Иван Захарович

Отец ребёнка: Капченко Захар Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Капченко Николай Захарович

Отец ребёнка: Капченко Захар Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Денисова Мария Захаровна

Отец ребёнка: Капченко Захар Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капченко Василий Захарович

Отец ребёнка: Капченко Захар Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капченко Захар Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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