Василий Исаев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Исаев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Отец

Около 1701 г.р.

Мать

Около 1693 г.р.

Жена

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Исай Григорьев (Ич)

Мать: Акилина Фомина (Чна)

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Афанасий Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Дарья Федорова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Козьма Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Федорова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Авдотья Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Дарья Федорова (Вна)

Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Авдотья Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Дарья Федорова (Вна)

Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Федорова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1786
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