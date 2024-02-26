Василий Исаев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Исай Григорьев (Ич)
Мать: Акилина Фомина (Чна)
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Дарья Федорова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Козьма Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Федорова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Авдотья Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Дарья Федорова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Авдотья Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Дарья Федорова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Федорова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1786